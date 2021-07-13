Эксперты о происшествии на мясокомбинате Полтавщины: надеемся, продукция не попадет в магазины

Эксперты национального проекта Виробник.ua, сделали заявление после сообщений СМИ о том, что на одном из украинских мясокомбинатов 16 сотрудников отравились неизвестным веществом.

Об этом сообщается на Фейсбук странице сообщества. Согласно сообщению, команда Виробник.ua с обеспокоенностью следит за ситуацией и сделала заявление:

"Пока цеха предприятий, которые производят продукты питания, закрыты от людей, следуя некой закостенелой советской практике, случаи отравлений и фальсификаций будут продолжаться. Украинцы сегодня каждый день идут на риски, покупая продукты питания. Практика существования закрытых от людских глаз цехов, производящих продукты – должна быть завершена раз и навсегда", – заявил вдохновитель Виробник.ua Виталий Ермак.

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Эксперт призвал все отечественные предприятия, производящие продукты питания, стать открытыми.

"Сделать цеха открытыми для людей, установить собственные онлайн камеры, завоевать доверие украинцев, быть достойными производителями, которые несут украинцам пользу и здоровье, а не риски и угрозы", – говорится в заявлении.

"Мы надеемся, что продукция из цеха, в котором отравился персонал, не попадет в магазины", – резюмировал Ермак.

Напомним, во вторник, 13 июля, в городе Глобино Полтавской области работники Глобинского мясокомбината отравились неизвестным веществом. Пострадали всего 16 человек. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, 13 – в состоянии средней тяжести. Два человека от госпитализации отказались.

Национальный экспертный проект Виробник.ua работает в Украине и является участником Американской торговой палаты.

К проекту присоединился ряд отечественных и международных компаний таких как как Danone в Украине, Biosphere Corporation и других. На сайте Виробник.ua можно посмотреть видео с производства компаний-участников, которые показывают, из чего и в каких условиях производятся популярные продукты питания и товары повседневного потребления.

Главная цель проекта – повысить уровень потребительских знаний украинцев и дать возможность производителям доказать, что они предлагают покупателям действительно безопасные и качественные продукты.

Недавно на продуктах производителей, которые присоединились к национальному проекту Виробник.ua, можно найти соответствующую отметку и специальный QR-код. Просканировав его с помощью смартфона, покупатели попадут на соответствующее видео, в котором смогут увидеть как выглядит цех, ингредиенты, работники и весь процесс производства продукта.