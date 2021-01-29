Эксперт рассказал, почему до сих пор работает курорт 'Захар Беркут' в Славском

Курорт "Захар Беркут" в Славском, где на подъемниках регулярно застревают люди, продолжает работать вопреки предписаниям "Гоструда" из-за связей его владельцев в Киеве.

Об этом эксперт Кирилл Сазонов написал на своей странице в Facebook. Он также рассказал о перипетиях вокруг аварийного подъемника на курорте.

"На курорте "Захар Беркут" из-за внезапной остановки подъемника застряли 14 человек. После очередной аварии "Держпраці" была проведена проверка горнолыжного комплекса. Проверка выявила грубые нарушения в эксплуатации подъемника и существенные недостатки в его техническом состоянии. "Держпраці" пошло во Львовский окружной админсуд. С просьбой запретить работу канатной дороги. Однако иск был отклонен", – отметил Сазонов.

Эксперт озвучил слова местных жителей, которые считают, что подъемник не закрыли только благодаря связям хозяев в Киеве.

"Местные говорят, что продолжение эксплуатации подъемника в Славском порешали через Киев. Здесь у владельцев курорта внушительные связи. Курорт продолжает работать. Сотни людей каждый день подвергаются неоправданному риску", – написал эксперт.

По словам Сазонова, ситуация с неисправными подъемниками в Славском возникает периодически и вспоминает про аварию подъемника, которая произошла 1 января. Тогда из-за внезапной остановки на подъемнике застряли 74 человека. Среди них – беременные и дети. Они очутились в ловушке на высоте нескольких десятков метров, в обдуваемых холодным ветром открытых креслах на вершине горы. Трагедии удалось избежать только благодаря профессионализму спасателей и помощи волонтеров. За два с половиной часа всех пострадавших удалось спустить на землю.

"Инструкции по технике безопасности пишутся кровью". Мы знаем немало трагедий на горнолыжных курортах с десятками погибших и раненых. Очень бы хотелось, чтобы наши владельцы курортов, судьи и чиновники наконец открыли глаза. Вспомнили про возможные последствия своей безответственности. Но сейчас сезон, подумаешь, пару замерзших или убившихся лыжников. Спишут в статистику", – отметил Сазонов.