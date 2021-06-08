Эксперт объяснил, как новые правила обезопасят Киевскую объездную от компаний типа 'Рога и копыта'

Ряд поправок в закон "Про публічні закупівлі", за который недавно проголосовала Верховная Рада, должны гарантировать качественную реализацию проекта новой Киевской обходной дороги в рамках "Большой стройки" Президента Владимира Зеленского.

Однако инициативы нардепов столкнулись с критикой со стороны НАЗК, рассказал в Facebook политический эксперт, блогер Кирилл Сазонов.

"Ключевое изменение в законопроекте должно запустить процесс строительства дороги по международной форме контрактов EPC+F. Суть в том, что подрядчик не только проектирует и строит, но и обеспечивает возможности финансирования для выполнения этих работ. Таким образом, на максимально раннем этапе отсеиваются различные ООО "Рога и копыта", а на реализацию проекта претендуют только надежные и опытные компании", – сообщил Сазонов.

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По его словам, несмотря на это, НАЗК опубликовала пресс-релиз, в котором сообщила о "коррупциогенных факторах" в законопроект. В Агентстве заявили о том, что после принятия изменений в закон "десятки миллиардов гривен будут потрачены на масштабный проект для строительства Большой кольцевой дороги в обход прозрачных тендерных процедур".

При этом в опубликованных чуть ранее официальных выводах самого же НАЗК ничего не сказано о том, что поправки могут привести к миллиардной коррупции, отметил Сазонов.

"Как видим, никаких коррупционных рисков на "десятки миллиардов гривен" в НАЗК не нашли. Откуда же такой вывод взялся в их же пресс-релизе? И почему все выглядит так, будто антикоррупционная структура тормозит изменения, которые бы помогли привести процесс строительства Киевской объездной в соответствие с прозрачными международными стандартами?" – написал эксперт.

Как известно, строительство Киевской обходной дороги (КОД) должно начаться в этом году. Новая дорога протяженностью 150 км выведет из Киева транзит и соединит между собой такие трассы: М-07 Киев-Ковель, М-06 Киев-Чоп, М-05 Киев-Одесса, Н-01 Киев-Знаменка, Н-08 Борисполь-Мариуполь, М-03 Киев-Харьков и обход Броваров.