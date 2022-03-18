Экс-премьер Британии доставит в Польшу помощь для украинских беженцев. Видео
Бывший британский премьер-министр Дэвид Кэмерон перевозит в Польшу пожертвования для украинских беженцев. По его словам, автомобиль заполнен всем необходимым – от подгузников до гигиенических средств, от теплой одежды до аптечек (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).
Кэмерон и двое его коллег из благотворительной организации передадут пожертвования Красному Кресту, когда приедут в Польшу. "Это будет длинная дорога, но я буду держать вас в курсе происходящего", – написал Кэмерон в своем Twitter.
По его словам, щедрость британского народа в целом "феноменальна, она активизируется, чтобы помочь нашим соседям в трудное время".
Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко поблагодарил британское общество за такую инициативу, отметив при этом, что "деньгам нашли бы лучшее применение", чем громоздким вещам.
Как сообщал ранее OBOZREVATEL, принятый властями Польши 11-12 марта новый закон о помощи беженцам существенно упрощает правила, по которым граждане Украины могут жить и работать в Польше. Как утверждают авторы закона, они стремятся предоставить украинцам временный второй дом, надеясь, что наши соотечественники смогут быстро вернуться к прежней жизни после завершения войны в Украине.
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