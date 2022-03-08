Экс-глава Минобороны: за 10 дней Украина обезвредила треть возможностей сухопутного звена ВС России

В течение первых десяти дней войны украинская армия обезвредила треть возможностей сухопутного звена вооруженных сил России. Из-за этого почти все планы российских оккупантов проваливаются.

Начиная с первых дней вторжения российские войска несут огромные потери личного состава и техники. Об этом заявил экс-министр обороны Андрей Загороднюк, сообщает "24 канал".

Он пояснил, что Россия пытается пополнить свой личный состав, в частности привлечь срочников. Их заставляют подписывать контракты или даже подписывают документы за них.

По словам Загороднюка, за 10 дней украинские военные уничтожили более 11 тысяч российских оккупантов. В то же время, количество раненных может достигать 35 тысяч человек.

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"За 10 дней Украина обезвредила треть возможностей сухопутного звена вооруженных сил России", – подчеркнул Загороднюк.

Напомним, российские войска не оставляют попыток продвинуться к шести украинским городам: Киеву, Сумам, Чернигову, Харькову, Николаеву, Запорожью. Однако ВСУ и другие защитники страны продолжают оборонительную операцию по сдерживанию противника, наносят сокрушительные удары по врагу. Герои совершили не менее семи контратак.

Также в Генштабе ВСУ сообщили, что признаки готовности военно-политического руководства Беларуси к возможному широкомасштабному участию их войск в войне против Украины на стороне РФ сохраняются. По данным украинских защитников, на территории РБ была осуществлена ​​частичная перегруппировка сухопутных войск и Сил специальных операций (ССО).

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