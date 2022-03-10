Экс-депутат Госдумы РФ объяснил, почему Путин будет избегать встречи с Зеленским и при каком условии может пойти на переговоры

Бывший депутат Государственной думы РФ, проживающий в Киеве, Илья Пономарев заявил, что российский президент Путин на данный момент не готов к прямым переговорам с президентом Украины Владимиром Зеленским. По его словам, лидер страны-агрессора может пойти на диалог, если по его итогам будет определенный документ для подписи сторонами.

В то же время он подчеркнул, что считает разговор президентов полезным. Об этом Пономарев рассказал в эксклюзивном интервью телеканалу "Украина 24", которое опубликовали на YouTube (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Пономарев подчеркнул, что глава Кремля не хочет встречаться с Зеленским, не будучи предварительно уверенным, что их диалог приведет к подписанию определенного документа. Сейчас же Путин считает, что контакт можно поддерживать с помощью посредников.

Видео дня

"Я считаю, что разговор президентов был бы очень полезен, но он не состоится, пока господин Путин не будет уверен, что на этих переговорах не будет поставлена определенная точка. То есть что будет определенный документ, который будет подписан. Он не хочет встречаться, чтобы просто поговорить. Он считает, что у него есть его представители и официальные, и неофициальные, и разные посредники, которые будут делать это дело, пока не будет более или менее очевидных условий, до которых стороны могут договориться", – сказал Пономарев.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что возможные компромиссы в ходе переговоров с президентом напавшей на Украину России Владимиром Путиным не должны быть предательством. Отвечая на вопрос, как он отреагирует на требования РФ признать независимость Донбасса и оккупацию Крыма и на что в целом готов пойти ради мира, украинский президент подчеркнул, что вторая сторона также должна быть готовой к компромиссам.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале obozrevatel. Не ведитесь на фейки!

#stopwar