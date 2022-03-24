'Ехали напролом. Повезет, не повезет': эвакуация из Мариуполя глазами местных жителей

На YouTube-канале проекта "Украинский свидетель" появилось видео с рассказами эвакуированных жителей Мариуполя о том, через что им пришлось пройти, чтобы добраться до Запорожья.

Мариуполь Донецкой области с 1 марта находится в блокаде. Поэтому с 3 марта в городе нет электричества, воды, газа, отопления и мобильной связи. Невозможно доставлять в город продукты, лекарства, товары – в городе гуманитарная катастрофа.

"Мариуполя как города больше не существует, – рассказывает спасенная женщина. – Все разбомбили, все горит. Горят заводы, горят дома, люди сидят в подвалах. Вся жизнь проходит в подвалах".

Видео дня

Чтобы получить воду, людям нужно бегать к реке под постоянными обстрелами на свой страх и риск. Жителям, которые остаются в городе, приходится есть приготовленные на костре лепешки, сделанные из рассола и муки. Из-за постоянной стрельбы и нехватки провизии многие пытаются уехать.

"Находиться там еще страшнее, чем ехать, – уверяет жительница Мариуполя. – Ехали напролом. Повезет, не повезет".

По словам тех, кому удалось выехать в Запорожье, ради эвакуации люди самостоятельно создавали колонны собственного легкового транспорта и слаженно двигались в безопасные регионы.

"Когда уехали из города, стало очень легко на душе. Даже какую-то эйфорию почувствовали, – рассказывает о выезде из города местный житель. – В Бердянске нас держали 1,5 часа, но нас не таскали, из машин ничего не вытаскивали. Вели себя чинно и благородно, насколько это возможно".

Всех, кто выехал из Мариуполя, принимают волонтеры в Запорожье. Сначала перселенцы проходят регистрацию, а затем отправляются отдохнуть, поесть и принять горячий душ. Для этого в городе подготовили детский сад и запустили кухню. В дальнейшем будут решать – остаться в городе или ехать дальше.

"Наконец-то люди смогут вырваться и доехать до нас. Мы их ждем всех", – уверяют жители Запорожья.

Напомним, что с начала российского вторжения около 45 тысяч мирных жителей Мариуполя были эвакуированы, еще более 100 тысяч остаются в опасности. Оккупанты не только целенаправленно уничтожают город – они не дают вывезти людей по гуманитарным коридорам и делают невозможной доставку гуманитарного груза в заблокированный город.

Цель проекта "Украинский свидетель" – показать всему миру правдивую ситуацию в Украине по поводу российской агрессии.

Присоединяйтесь к проекту на платформах: YouTube, Facebook, Instagram, Telegram для украинцев, Telegram для россиян.

Patreon, где можно поддержать проект.