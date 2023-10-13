Его история тронула всю Украину: военный, который потерял ноги на войне, но сделал предложение любимой, стал отцом. Видео

25-летний украинский военный Сергей Копыщик, который потерял ноги на войне, однако не сломался и женился на любимой, недавно стал отцом. Так их большая любовь получила маленькое продолжение.

Теперь Сергей, его жена Светлана и маленький Марк вместе преодолевают трудности, возникающие на их пути. Об этом стало известно из сюжета "ТСН" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Молодая семья проживает в селе на Волыни, их ребенку уже исполнилось два месяца. Тяжелые травмы не мешают защитнику полноценно выполнять роль отца – на протезах и с костылями в руках он гуляет с женой и сыном, а также пытается самостоятельно делать все, что он делал до ранения.

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Сергей говорит, что нужно идти к своей цели, как бы сильно окружающие не сомневались в успехе, и демонстрирует это своим примером. Он хотел выйти из роддома своими ногами, а не на коляске, и в конце-концов достиг этого.

Мужчина просит не жалеть людей с такими ранениями как у него, не избегать их и не отводить взгляд. "Для чего мне говорить "выздоравливай", я что, больной или что? "Держись" – я и так держусь", – говорит воин.

Его жена придерживается такого же мнения – говорит, она постоянно поощряла мужа сделать или принести что-то самостоятельно, чтобы он тренировался ходить на протезах и пробовал свои силы.

Как сообщал OBOZ.UA, украинский защитник Владислав планировал жениться на любимой Анне еще до войны. Однако 24 февраля 2022 ушел на фронт. Невеста дождалась его с передовой и пара сыграла свадьбу прямо в госпитале.

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