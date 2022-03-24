"Двое уже сошли с ума": оккупант пожаловался на негостеприимный "прием" в Украине и вспомнил пирожки с ядом

Российский оккупант пожаловался, что местные жители пугают их по ночам в лесу записями женского крика. Кроме того, гостеприимные украинцы "угощают" незванных гостей пирожками с ядом.

Об этом рашист рассказал в разговоре с родными, который был перехвачен украинскими военными. Очередную запись опубликовал советник министра внутренних дел Антон Геращенко (чтобы послушать аудио, доскролльте до конца новости).

"Хо*лы из леса выходят, включают громкоговорители с женским плачем. И вот, двое уже психологически откинулись – сошли с ума. Это мужской голос там – крик или женский плач. Недалеко от нас, ночью в патруле ходишь, они в лес колонку выносят и эти голоса включают", – рассказал оккупант.

Видео дня

На это родственники изверга, пришедшего в Украину уничтожать, грабить и убивать, возмущались таким "жестоким" поступкам украинцев.

После этого рашист рассказал, как занимается мародерством в нашей стране, на что получил ответ: "Не стесняйтесь там, берите все". В то же время, вероятно, отец предостерег оккупанта осторожно что-то брать от людей, потому что, например, в пирожки могут насыпать яд.

"9-рых бабушка одна отравила, короче: шестеро умерли, троих откачали", – рассказал рашист.

Как сообщал OBOZREVATEL, находящийся в Украине российский солдат в перехваченном телефонном разговоре пожаловался, что не хочет воевать. На это его собеседник, тоже военнослужащий страны-агрессора, назвал способ "откосить" от службы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале obozrevatel. Не ведитесь на фейки!