Двое украинских защитников получили бионические руки Esper Bionics от 'Фундации Течия'

Современные бионические протезы рук получили Виктор и Сергей – военные, дававшие отпор оккупантам в самых горячих точках фронта. Это результат партнерской инициативы Esper for Ukraine от Esper Bionics и проекта "Нестримні" від ОО "Фундация Течия".

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Esper Bionics изготовила протезы, а "Фундация Течия" профинансировала их и покрыла сопутствующие расходы, сообщает сайт организации. Сумма помощи для двух военных – почти 1 млн грн.

Виктор Кутузакий родом из Одессы, более 15 лет живет во Львове и Бродах. Он – кадровый военный, участвовал в АТО, а после полномасштабного вторжения стал пулеметчиком 46-го отдельного стрелкового батальона. В мае 2022 года, когда шли ожесточенные бои за Северодонецк и Попасную, подразделение Виктора обороняло позиции возле Камышевахи Луганской области.

Отбивая атаку россиян, Виктор получил тяжелое ранение: обломок вражеской мины отсек бойцу правую кисть и стопу, а также пальцы на левой ноге. Сослуживцы эвакуировали военного, медики сделали все возможное, чтобы спасти ему жизнь. Несколько месяцев Виктор находился в госпиталях и на реабилитации. Протез нижней конечности предоставило государство. Бионический протез верхней конечности разработала компания Esper Bionics, а профинансировала "Фундация Течия". В настоящее время Виктор Кутузакий проходит службу в тылу и привыкает к новой киберруке.

Сергей из Киевщины (фамилию попросил не указывать) присоединился к рядам ВСУ сразу после освобождения области. Попал в 81-ю отдельную аэромобильную бригаду. С мая 2022 года воевал на Востоке, в частности, его подразделение держало тяжелые позиции в так называемом "Шервудском лесу" в окрестностях села Богородичное на стыке Донецкой и Харьковской областей.

16 августа россияне устроили очередной обстрел кассетными боеприпасами района села Долина, где нес службу Сергей. Военный потерял левую руку, получил контузии, многочисленные тяжелые осколочные ранения и некоторое время не мог видеть одним глазом. После продолжительного лечения и реабилитации получил от государства механический протез верхней конечности. Летом 2023 года благодаря сотрудничеству Esper Bionics и "Фундации Течия" Сергею установили бионический протез левой руки. Целью десантника является возвращение на фронт.

"Мы понимаем, что не сможем помочь всем, поэтому для нашего проекта по протезированию "Нестримні" выбрали приоритет – военнослужащие, которые по разным причинам не могут получить высокотехнологичные протезы от государства. Виктор и Сергей уже оттачивают мастерство управления бионической рукой и оба будут продолжать службу в ВСУ, чтобы помогать приближать победу Украины", – комментирует Олег Крот, президент ОО "Фундация Течия" и управляющий партнер холдинга TECHIIA.

Бионические протезы верхних конечностей Esper Hand считывают сигналы с уцелевших мышц руки и превращают их в команды. Протез постоянно самообучается и адаптируется к пользовательским привычкам с помощью машинного обучения. Esper Hand имеет пять подвижных пальцев, анатомический дизайн и максимально приближенный к биологической руке вес. Все это позволяет выполнять задачи, требующие мелкой моторики.

"Мы вместе с ответственным бизнесом софинансируем протезирование украинцев, потерявших конечности в результате войны. С помощью Esper Hand мы возвращаем людям трудоспособность, качественный быт и социализацию. Дополнительный бонус – наша сервисная и инженерная команды, которые обслуживают протез и консультируют пользователей непосредственно в Украине", – объясняет Богдан Диордица, менеджер проекта Esper for Ukraine компании Esper Bionics.

Украинцам, которым необходим бионический протез руки, могут заполнить форму на сайте Esper for Ukraine. После этого представитель компании проконсультирует о дальнейших действиях.

Напомним, в апреле 2023-го в рамках проекта "Нестримні" "Фундация Течия" профинансировал современный протез нижней конечности для Максима Иванченко, кадрового офицера ВСУ, который был прикомандирован в отдельную танковую роту со Львовщины