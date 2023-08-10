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Двое украинских защитников получили бионические руки Esper Bionics от "Фундации Течия"

Глеб Иванов
Общество
3 минуты
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Двое украинских защитников получили бионические руки Esper Bionics от 'Фундации Течия'

Современные бионические протезы рук получили Виктор и Сергей – военные, дававшие отпор оккупантам в самых горячих точках фронта. Это результат партнерской инициативы Esper for Ukraine от Esper Bionics и проекта "Нестримні" від ОО "Фундация Течия".

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Esper Bionics изготовила протезы, а "Фундация Течия" профинансировала их и покрыла сопутствующие расходы, сообщает сайт организации. Сумма помощи для двух военных – почти 1 млн грн.

Виктор Кутузакий родом из Одессы, более 15 лет живет во Львове и Бродах. Он – кадровый военный, участвовал в АТО, а после полномасштабного вторжения стал пулеметчиком 46-го отдельного стрелкового батальона. В мае 2022 года, когда шли ожесточенные бои за Северодонецк и Попасную, подразделение Виктора обороняло позиции возле Камышевахи Луганской области.

Отбивая атаку россиян, Виктор получил тяжелое ранение: обломок вражеской мины отсек бойцу правую кисть и стопу, а также пальцы на левой ноге. Сослуживцы эвакуировали военного, медики сделали все возможное, чтобы спасти ему жизнь. Несколько месяцев Виктор находился в госпиталях и на реабилитации. Протез нижней конечности предоставило государство. Бионический протез верхней конечности разработала компания Esper Bionics, а профинансировала "Фундация Течия". В настоящее время Виктор Кутузакий проходит службу в тылу и привыкает к новой киберруке.

Сергей из Киевщины (фамилию попросил не указывать) присоединился к рядам ВСУ сразу после освобождения области. Попал в 81-ю отдельную аэромобильную бригаду. С мая 2022 года воевал на Востоке, в частности, его подразделение держало тяжелые позиции в так называемом "Шервудском лесу" в окрестностях села Богородичное на стыке Донецкой и Харьковской областей.

16 августа россияне устроили очередной обстрел кассетными боеприпасами района села Долина, где нес службу Сергей. Военный потерял левую руку, получил контузии, многочисленные тяжелые осколочные ранения и некоторое время не мог видеть одним глазом. После продолжительного лечения и реабилитации получил от государства механический протез верхней конечности. Летом 2023 года благодаря сотрудничеству Esper Bionics и "Фундации Течия" Сергею установили бионический протез левой руки. Целью десантника является возвращение на фронт.

Двое украинских защитников получили бионические руки Esper Bionics от "Фундации Течия"

"Мы понимаем, что не сможем помочь всем, поэтому для нашего проекта по протезированию "Нестримні" выбрали приоритет – военнослужащие, которые по разным причинам не могут получить высокотехнологичные протезы от государства. Виктор и Сергей уже оттачивают мастерство управления бионической рукой и оба будут продолжать службу в ВСУ, чтобы помогать приближать победу Украины", – комментирует Олег Крот, президент ОО "Фундация Течия" и управляющий партнер холдинга TECHIIA.

Бионические протезы верхних конечностей Esper Hand считывают сигналы с уцелевших мышц руки и превращают их в команды. Протез постоянно самообучается и адаптируется к пользовательским привычкам с помощью машинного обучения. Esper Hand имеет пять подвижных пальцев, анатомический дизайн и максимально приближенный к биологической руке вес. Все это позволяет выполнять задачи, требующие мелкой моторики.

Двое украинских защитников получили бионические руки Esper Bionics от "Фундации Течия"

"Мы вместе с ответственным бизнесом софинансируем протезирование украинцев, потерявших конечности в результате войны. С помощью Esper Hand мы возвращаем людям трудоспособность, качественный быт и социализацию. Дополнительный бонус – наша сервисная и инженерная команды, которые обслуживают протез и консультируют пользователей непосредственно в Украине", – объясняет Богдан Диордица, менеджер проекта Esper for Ukraine компании Esper Bionics.

Украинцам, которым необходим бионический протез руки, могут заполнить форму на сайте Esper for Ukraine. После этого представитель компании проконсультирует о дальнейших действиях.

Напомним, в апреле 2023-го в рамках проекта "Нестримні" "Фундация Течия" профинансировал современный протез нижней конечности для Максима Иванченко, кадрового офицера ВСУ, который был прикомандирован в отдельную танковую роту со Львовщины