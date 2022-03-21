Два российских генерала, которые воюют против Украины, родом из Винницкой области: выяснились подробности. Фото

Два российских генерала, воюющих против Украины, родом из Винницкой области. Фото предателей появилось в сети.

О том, что в войне против нашего государства воюют уроженцы Винницкой области, рассказали их оставшиеся в Украине родственники. Об этом сообщает Украина 24.

"Двое генералов-оккупантов, которые сейчас в российской армии — родом из Украины. Родились в Винницкой области. Это заместитель начальника главного управления генштаба Владимир Алексеев и заместитель руководителя 5-й службы ФСБ — генерал Анатолий Болюх", - сообщает телеканал.

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Оба предателя в 2014 году посещали братьев в Винницкой области. Мужчины, не желающие иметь с убийцами украинского народа ничего общего, рассказали о "родственниках" украинским спецслужбам.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Винницкой области установили надгробие с изображением Путина.

Так украинский народ "поблагодарил" "освободителя" за принесенную в Украину войну. Надгробие украсили нацистской свастикой, ведь то, что делает Россия, ничем не отличается от того, что делала нацистская Германия в середине прошлого столетия.

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