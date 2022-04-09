'Два разных человека': Зеленский прокомментировал свои фото до и во время войны

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он на фото за день до полномасштабного вторжения РФ (23 февраля) и в Буче на 41-й день войны (4 апреля) – это два разных человека. Он добавил, что вернется к тому образу, в котором был до войны, намекая, что Украина в скором времени возобновит все, что разрушила Россия.

Прокомментировать коллаж, который впечатлил сеть, попросил украинского лидера журналист Пол Ронцхаймер во время интервью изданию Bild. Он также спросил, что видит Зеленский, закрывая глаза перед сном.

"Это два разных человека. Это (изменение Зеленского, – ред.) идет на пользу нашей стране. Но я не уверен... Я вернусь к этому человеку (как до войны, – ред.)", – сказал Зеленский.

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Ронцхаймер также поинтересовался, что видит украинский президент, когда закрывает глаза ночью.

"Я ничего не вижу. Спать очень трудно. Не могу вспомнить, когда в последний раз нормально спал", – сказал Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL, в последние дни фото главы Украины произвели фурор в сети. В частности, мировое сообщество поразил эмоциональный кадр авторства Рона Хавива.