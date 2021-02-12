Холодный душ для похудения: мужчина провел необычный эксперимент и поделился результатом

Американский блогер Роб Ривера ради эксперимента неделю принимал холодный душ и показал, как изменилось его тело и самочувствие.

По его словам, в сети пишут, что это не только полезно для кожи, волос и тела, а и может помочь в похудении. Об этом он рассказал на своем YouTube-канале (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

В начале эксперимента Ривера весил 69 килограмм. Семь дней блогер питался как обычно и позволял себе не полезную пищу и алкоголь. Через неделю мужчина весил 67 килограмм, а значит похудел на два килограмма.

Блогер отметил, что не знает, как это сработало и чем холодный душ может помочь в похудении. Он предположил, что снижение веса может быть связано с питанием. Несмотря на это, эксперимент показал хороший результат.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Роб Ривера ради эксперимента неделю ел только яйца и показал, как изменилось его тело и самочувствие. Кроме того, он испытал на себе картофельную диету, которая дала неожиданный результат.