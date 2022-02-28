"Думаю, что мое возвращение в Украину приближается": Twitter-аккаунт Крыма поддержал Украину

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Официальный Twitter-аккаунт Крыма поддержал Украину. 28 февраля в нем появилась запись о том, что, возвращение полустрова под контроль нашей страны приближается.

Она была опубликована в аккаунте Crimea / Крим. Также там были хештеги #StandWithUkriane #CrimeaIsUkraine.

"Хм, я думаю, что мое возвращение в Украину приближается", – сказано в сообщении.

Напомним: российские СМИ заявили, что страна-агрессор подорвала дамбу на Северо-Крымском канале. Это сооружение, которое восемь лет блокировало поставки воды в Крым. Соответствующее видео взрыва дамбы распространили издания страны-оккупанта. На нем видно мощный взрыв и клубы черного дыма.

Видео дня

Ранее незаконные власти аннексированного Россией Крыма заявили, что планируют поставлять воду из временно захваченной РФ части Херсонской области. Северо-Крымский канал якобы собираются запустить уже 25 февраля.

Как сообщал OBOZREVATEL, подконтрольная Кремлю незаконная власть временно оккупированного Крыма заблокировала работу контрольно-пропускных пунктов "Каланчак" и "Чонгар". Оккупанты запретили выезд граждан с полуострова на подконтрольную правительству Украины территорию.