ДТП с автобусом в Польше: украинка не вышла из комы, нужно $500 тысяч на лечение

Пострадавшая в аварии с украинским автобусом в Польше 6 марта 27-летняя Анастасия Кочеткова из Хмельницкого до сих пор не вышла из комы в польском госпитале, а родные собирают $500 тысяч на ее лечение.

Мама девушки рассказала "Сегодня", что она училась в IТ-школе в Кракове и ехала в Украину к родным. Женщина ждала дочь на вокзале, когда муж рассказал об аварии, а в консульстве сообщили, что Кочеткова была в автобусе.

"Могу прийти только побыть под дверью реанимации и все. Даже через стекло не дают увидеть ее", – рассказала мама Ирина Стадниченко.

После аварии пострадавшая в себя еще не приходила, у нее кровоизлияние в мозг. Журналисты пытались выяснить в госпитале, улучшилось ли состояние девушки, но из-за локдауна там не дают комментариев.

"Не говорят ничего, говорят одно, очень тяжелая. Очень тяжелая. Но уже начала так немножко будто открывать глаза, ну, это так невольно получается", – поделилась мама девушки.

В Камянце-Подольском, откуда родом девушка, организовали сбор средств на ее лечение – $500 тысяч. Кочеткова хоть и имела студенческую страховку, но всех расходов она не покроет. Как только девушка выйдет из комы, ее готовы принять в клинике польского Жешува.

"Нам нужно, ну как мне говорят, еще как минимум две операции, так как у нее очень побиты лицевые косточки. Их нужно сложить как пазлик", – рассказала мама пострадавшей.

Помочь Анастасии можно, перечислив средства на следующие счета:

Украинская гривня: ПриватБанк 5168757344761715 (мама Ирина Стадниченко)

Доллары США: PKO BANK POLSKI IBAN PL63102042740000170200874875 mother Iryna Stadnichenko

Евро: PKO BANK POLSKI IBAN PL58102042740000190200874867 mother Iryna Stadnichenko

Злотый: PKO BANK POLSKI 60102042740000130200874834 matka Iryna Stadnichenko

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Польше 6 марта вблизи города Кашице рейсовый автобус Познань – Херсон попал в ДТП. Пять граждан Украины погибли, 35 получили ранения. Автомобиль ударился о перила на выезде из города, скатился с насыпи и упал в канаву.