ДТЭК вместе с Schneider Electric обеспечивают энергетиков оборудованием для ремонта электросетей

Компания ДТЭК вместе с французской Schneider Electric начали передавать украинским энергетикам оборудование, которое необходимо при восстановлении электроснабжения в освобожденных от российских оккупантов городах Украины.

Об этом говорится в сообщении ДТЭК Рината Ахметова.

"В Украину прибыла первая партия оборудования Schneider Electric, которое компания направила в качестве помощи для более быстрого возобновления поставок электроэнергии в освобожденных от оккупации областях Украины. Логистика и имплементация оборудования будут обеспечены группой ДТЭК", - сообщили в компании.

Schneider Electric направил в Украину высокотехнологичное оборудование, которое предназначено для ремонта трансформаторных подстанций и с помощью этого оборудования будет восстановлена работа 60 подстанций и в 130 тыс. домов восстановится электроснабжение.

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Также Schneider Electric прислал устройства автономного обеспечения света, среди которых современные прожекторы, фонари и лампы, которые будут направлены общинам, где поставки электроэнергии пока не восстановлено.

"Реализация помощи от Schneider Electric происходит совместно с ДТЭК и в координации с Министерством энергетики Украины. Все оборудование будет направлено государственным и частными компаниям, чтобы помочь как можно скорее восстановить подачу электроэнергии в регионах, пострадавших от войны", - сообщили в компании.

Напомним, с начала войны энергетики ДТЭК вернули свет более 1,2 млн украинских семей, преимущественно в Киевской и Донецкой областях.