ДТЭК вернул свет 40 тыс. семей в освобожденных от оккупантов районах Киевщины

Энергетики компании ДТЭК Рината Ахметова возобновили электроснабжение почти 40 тыс. семей в освобожденных от российских военных городах и селах Киевской области.

Об этом сообщил генеральный директор ДТЭК Сети Иван Гелюх.

"Работы продолжаются каждый день. И, как только это возможно, электроснабжение возобновляется в населенных пунктах. Всего за этот период удалось вернуть свет более 38 тысяч домам в Киевской области", - сказал он.

Гелюх добавил, что в настоящее время поврежденными остаются более 1600 километров электросетей, а восстановление электроснабжения возможно только там, где уже прошло разминирование.

Кроме того, по его словам, вернуть свет жителям Ирпеня можно будет после того, как ДТЭК возобновит электроснабжение в крупных электросетях.

Напомним, ДТЭК возобновил электроснабжение объектов критической инфраструктуры Ирпеня - водоканала, заведений здравоохранения и пожарной части.