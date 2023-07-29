ДТЭК починил поврежденное в результате непогоды оборудование и вернул свет более 300 тыс. семей

ДТЭК устранил последствия непогоды, бурлившей в Одесской области с 26 по 28 июля. За весь период непогоды энергетики вернули свет в 252 населенных пункта области для 111 950 клиентов. Специалисты продолжают отрабатывать точечные заявки.

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Об этом говорится в сообщении компании. Во время ликвидации последствий непогоды энергетики ДТЭК Одесские электросети отремонтировали 97 воздушных линий, питающих 2361 трансформаторную подстанцию в 252 городах и селах области.

В случае ухудшения погодных условий бригады ДТЭК снова будут переведены в повышенную готовность, чтобы как можно быстрее возвращать свет в дома клиентов.

"Напомним, сложные погодные условия могут привести к падению деревьев и обрыву проводов. Будьте осторожны, не пренебрегайте правилами безопасности и не приближайтесь к оборванным линиям электропередачи", – сообщили в компании.

Также энергетики ДТЭК Киевские региональные электросети завершили восстановительные работы в сетях 110-35-10 кВ после грозового фронта Киевской области 26-27 июля. Они были осложнены большим количеством разрушений из-за падения деревьев.

Специалисты компании возобновили работу 271 линии, 4267 трансформаторных подстанций. Свет вернули 192600 семьям в 556 городов и сел Киевской области. Сейчас специалисты компании работают над точечными заявками клиентов.