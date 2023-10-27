ДТЭК отремонтировал все запланированные до старта отопительного сезона энергоблоки ТЭС

ДТЭК Энерго отремонтировал все запланированные 19 энергоблоков на старт отопительного сезона.

Об этом на своей фейсбук-странице сообщил генеральный директор компании Ильдар Салеев.

Сегодня ДТЭК Энерго ввел в энергосистему очередной энергоблок одной из своих теплоэлектростанций после планового ремонта. По словам Салеева, в этот раз к надежности украинской энергосистемы прибавили до 140 МВт генерирующих мощностей.

Соответственно, компания отремонтировала все запланированные 19 энергоблоков на старт отопительного сезона. Но на этом, заверил он, работа энергетиков не останавливается ни на минуту.

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"Чтобы оборудование надежно и усиленно работало на протяжении всего отопительного сезона, ремонты других энергоблоков продолжаем по графику" - пояснил Салеев.

Инвестиции в ремонтную кампанию в текущем году составят 3,9 млрд грн. Это почти вдвое больше, чем в прошлом году, отметил он. Накануне сообщалось, что 22 октября Россия атаковала и повредила одну из теплоэлектростанций ДТЭК Энерго.