ДТЭК эвакуировал более 2 тыс. сотрудников и членов их семей из зон боевых действий

Компания ДТЭК организовала эвакуацию более 2000 сотрудников компании и членов их семей из зон боевых действий.

Об этом сообщил спикер компании Александр Шевелев на своей странице в Facebook.

"Ценой невероятных усилий ДТЭК организовал эвакуацию уже более 2000 сотрудников компании и членов их семей из зон боевых действий. Эвакуированным оказывается вся необходимая поддержка – транспортная, медицинская, консультационная", – написал он.

Шевелев добавил, что для эвакуированных, нуждавшихся в этом было организовано размещение на специально обустроенных базах, которые компания подготовила для приема людей.

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Он подчеркнул, что на этих базах люди обеспечены питанием, питьевой водой, медикаментами и всеми необходимыми для длительного пребывания. Также на месте людям предоставляется медицинская и психологическая помощь, а для детей обустроены места обучения и игр.

"В то же время мы пытаемся организовать эвакуацию сотрудников и их семей из Мариуполя и Харькова. Попытки эвакуации из Мариуполя продолжаются уже 6-й день. Компания пытается отправила в город автобусы, для того чтобы вывезти людей подальше от боевых действий", - подчеркнул. Шевелев.

Он добавил, что из-за постоянных обстрелов заявленные гуманитарные коридоры для эвакуации не заработали, но ДТЭК будет пытаться организовать вывоз людей, как только будет такая.