Дожди уйдут: синоптики обещают в пятницу комфортную погоду. Карта

В пятницу, 23 июля, в Украине прогнозируется переменная облачность, существенных осадков по стране не ожидается. На большей территории страны сохранится комфортная температура.

Как прогнозируют в Укргидрометеоцентре, небольшой кратковременный дождь возможен ночью на крайнем востоке страны, а днем в Карпатах и Закарпатье. Температура воздуха днем составит +12…+17 ° ночью и +23…+28 ° днем.

В северных и центральных областях ночью прогнозируется +13...+17 градусов, днем температура воздуха составит +23...+25 градусов тепла.

На западе температура воздуха составит +13...+16 градусов по Цельсию, днем столбики термометров будут варьироваться в пределах +22...+25 градусов.

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В восточной части ночью ожидается до +16...+20 градусов тепла, днем температура воздуха поднимется до +25...+27 градусов.

На юге страны ночью прогнозируется +17...+19 градусов, днем воздух прогреется до +25...+26 градусов по Цельсию.

В Киеве днем температура воздуха будет в пределах +25…+27 градусов тепла, ночью +13…+15 градусов.

Погода во Львове будет облачной с прояснениями, без существенных осадков. Ночью и утром ожидается туман. Столбики термометров ночью опустятся до +11…+13°, днем — поднимутся до +24…+26°.

Погода в Одессе будет без осадков. Термометры ночью покажут +15 …+17°, днем — +26…+28°. Ветер северный, 5−10 м/с.

Погода в Днепре также будет без осадков. Ночью температура воздуха составит +14…+16°, днем — +25…+27°. Ветер северный, 5−10 м/с.

Погода в Харькове 23 июля будет без осадков. Синоптики прогнозируют температуру воздуха ночью +12…+14°, днем — +25…+27°. Ветер северный, 5−10 м/с.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украину уже в ближайшее время вернется жара. В воскресенье, 25 июля, столбики термометров вырастут выше тридцати градусов.