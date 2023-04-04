Дожди прекратятся нескоро: народный синоптик рассказал, когда в Украину придет настоящее тепло

В ближайшее время в Украине не предвидится потепления. Ощутимое повышение температуры произойдет после Пасхи.

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Об этом сообщил народный синоптик Станислав Щедрин в Telegram. Наиболее высокая температура будет наблюдаться в восточных регионах страны.

"До пасхи по всей Украине будет держаться относительно прохладная и влажная погода, температура везде не будет превышать отметок +8...+13, и только на востоке страны будет теплее – до +11...+14, а вот от 15-16 числа, придет настоящее устойчивое летнее тепло", – сообщил синоптик.

Примечательно, что 18 апреля будет максимально холодная и нетипичная температура для конца апреля. В западных регионах температура днем опустится до отметки +5 градусов.

Кроме того, в Черновицкой и Тернопольской областях будет зафиксирован снег.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети опубликовали поразительные фото утренних пейзажей Украинских Карпат. 27 марта высокогорье все еще засыпано снегом.

На днях в Украинских Карпатах наблюдали редкое оптическое явление, известное как "брокенский призрак". Человек может увидеть свою тень на поверхности облаков или тумана.