Дожди и грозы не покинут Украину? Синоптики дали прогноз к началу недели. Карта

На территории Украины грядущая неделя обещает неустойчивую погоду. Так, по данным синоптиков, с 10 по 16 апреля будут чередоваться дождливые и пасмурные дни с сухими и прохладными.

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Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр. Так, в предпасхальную неделю погода на территории Украины обещает быть дождливой, несмотря на это синоптики прогнозируют незначительное потепление.

В понедельник, 10 апреля, местами в Украине пройдут небольшие дожди. Температура в среднем будет держаться на уровне +14…+16 градусов.

Во вторник, 11 апреля, на Западе Украины погода будет облачной с прояснениями, без существенных осадков. На Востоке и на юге Украины синоптики прогнозируют дожди. В частности, в Днепре погода будет облачной с прояснениями, местами дожди, ветер восточный с порывами 5-10 м/с.

В среду, 12 апреля, почти по всей территории Украины целый день небо будет затянуто облаками и будут лить дожди. Также ощутимо похолодает, в частности, в Киеве, Львове и Одессе температура днем в среднем составит +10…+12 градусов.

В четверг, 13 апреля, ожидается незначительное потепление. Так на западе Украины ожидается пасмурная погода местами с прояснениями, без существенных осадков. В Харькове, Донецке и других восточных областях местами возможен умеренный дождь, средняя температура +13…+15 градусов.

В пятницу, 14 апреля, к сожалению, солнышко также будет редко выглядывать из-под облаков. Большую часть территории Украины ожидают незначительные дожди. В столице днем температура прогреется до +17…+19 градусов, местами возможны дожди, ветер северо-восточный с порывами 5-10 м/с.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на Пасху погода может удивить украинцев очередными сюрпризами. В апреле будет меньше солнечных дней, чем было в марте, больше облаков и средняя температура составит +13 °C днем и до +6 °C ночью.

Напомним, ранее сообщалось , какой будет погода на неделе, с 10 по 16 апреля, в Киеве. Так, в столице в течение недели средняя температура составит днем 12-14°С тепла.