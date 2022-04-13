Дорожники приводят в порядок критически важную для Черниговщины трассу М-01, – Кирилл Тимошенко

На Черниговщине идет генеральная уборка дорог и восстановление разрушенных в результате военных действий переправ.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

По его словам, начата уборка на критически важной для логистики всего региона трассе М-01 Киев – Чернигов. Сейчас уже приведены в порядок 8 км дороги.

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Также дорожники работают и над восстановлением мостовых построек.

"Около села Смолин и Киселевка строят временные проезды рядом с разрушенными мостами. Там работает по 11 единиц техники", – говорит Тимошенко.

Напомним, ранее Кирилл Тимошенко сообщил, что был открыт временный насыпной мост в Романовке, соединяющий Ирпень, Бучу, Гостомель и Ворзель со столицей.