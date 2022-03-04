Дорогой брат (бывший)!

Пишу на русском, потому что ты не знаешь украинского. А я хочу, чтобы ты понял все: каждую интонацию и эмоцию. Каждый вздох и, и каждую слезу. И запомнил. Запомнил в этот раз навсегда.

Сегодня у вас начинается мобилизация, и как офицера запаса, тебя призовут в первую очередь. А потом отправят в Украину убивать украинцев. А там среди них - твоя родная мать и отец. Твоя родная сестра и ее семья, ее маленькая дочурка.

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А ты представляешь, как ты наводишь прицел на свою мать и на отца, и на всех нас?

Как ты это будешь делать?!Скорее всего тебя не пошлют пушечным мясом, и ты не окажешься в танке или в ДРГ. С твоим военным прошлым офицера военно-морской авиации Тихоокеанского флота, отвечающего за стратегическое (ядерное) вооружение - ты как раз окажешься где-то у пульта управления ракетных комплексов, или рядом, и будешь причастен к прицельному наведению баллистических или других ракет.

А теперь зажмурь глаза и представь, что ты нажимаешь кнопку и ракета летит ...... - а там вдруг на экране твоих глаз, старенькая мама, которая еле ходит, и папа, которым ты позвонил не так давно и сказал, что все хорошо, никуда не выходите, мы скоро вас освободим…

А ты помнишь как весело было, когда ты приезжал к нам в гости, мы отмечали мой день рождения, и 95й Квартал вел праздничную программу для нас на моем дне рождения?

Ты помнишь как мы ездили вместе в Африку?

Ты помнишь как в детстве ты пугал меня волками под кроватью, а я была маленькая и боялась по-настоящему и долго не могла заснуть из-за этого?

А ты помнишь, как ты приехал студентом, по-моему, второго или третьего курса, и привез бабинный магнитофон "Маяк" и мы слушали “Pink Floyd", “Deep Purple" и конечно же, "Queen".

A потом приехал уже старлетом, я была в 10 классе и ты меня на стадионе учил курить? Помнишь? И сказал тогда: "Запомни, сеструха: все надо уметь, но не все надо делать!"

Я - запомнила. А вот ты, похоже, забыл.

Не делайте этого! Этого делать нельзя! Это преступление перед человечеством!!! Я очень не хочу, чтобы родной брат приезжал и убивал мою маму, папу, меня и моих детей. И если сейчас мужчины в России, забывшие где находится совесть, пойдут в ряды путлера и начнут целится в родную мать, то наш мир просто перестанет существовать.

У вас еще есть возможность остановить это! Уезжайте и убегайте из этой страны. Все. Все убегайте. Складывайте оружие, берите семью и бегите. В Китай, в Арабские Эмираты, в Северную Корею.

Этнические украинцы - идите в консульство, подавайте на гражданство Украины и бегите из этого кошмара… Пока еще есть шанс.

Вот там на фото - счастье семьи, счастье иметь мирное небо и счастье жить! НЕ УБИВАЙТЕ НАС!