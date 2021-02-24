На Черниговщине попрощались с убитым на Донбассе Героем. Видео похорон

В Черниговской области в среду, 24 февраля, похоронили погибшего на Донбассе 43-летнего воина Вооруженных силы Украины Сергея Петраускаса.

Церемония прощания состоялась в городе Ичня. Трансляцию вели на Facebook-аккаунте горсовета (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Военнослужащий ​​72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев был жителем села Бельмачовка Ичнянского района.

На видео видно, что тело старшего солдата люди встречали на коленях, а на похороны собралось много местных жителей.

В декабре прошлого года военнослужащему исполнилось 43 года. Без сына, мужа и отца остались мать, жена, две дочери и сын.

Петраускас был убит под Авдеевкой 22 февраля в результате вражеского обстрела с ручного противотанкового гранатомета со стороны российско-оккупационных войск. Трагедия произошла возле шахты "Бутовка" (район Донецкого аэропорта).

Петраускас (позывной "Ящур") был участником обороны Луганского аэропорта, а на Донбассе воевал вместе с братом – поочередно.

Был на войне с марта 2014 года, а между ротациями 43-летний мужчина занимался волонтерством, возил грузы на фронт, работал в военкомате. Также являлся основателем Союза участников боевых действий АТО Ичнянского района и председателем этой организации в 2015-2018 годах.

Он сперва проходил службу в военном комиссариате своего района. В июле 2017 года подписал контракт с 72-й ОМБр Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, с начала 2021 года войска РФ начали гораздо чаще обстреливать позиции украинских военных на Донбассе. Волонтер и бывший военный разведчик Андрей Рымарук заявил, что противник активизировал артиллерию и минометы, а Россия завозит на оккупированные территории боеприпасы и курсантов.