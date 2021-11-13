Домофон – от лукавого: женщина в Луцке выходит из дома через окно, потому что боится Сатаны

Пожилая женщина в Луцке из-за религиозных убеждений не пользуется входной дверью в подъезде. Из своей квартиры она обнаружила альтернативный выход – через окно.

Как сообщило местное информационное агентство "Конкурент", бабушка, проживающая на первом этаже на проспекте Возрождения, убеждена, что кодовый замок – "это от Сатаны". Каждое утро она подставляет лестницу и таким образом покидает свое жилье.

Издание заметило странное поведение женщины еще в 2018 году, тогда и поинтересовалось ею у соседки, которая рассказала, что когда жители собирали деньги на ремонт подъезда и установку кодового замка, бабушка сдала деньги только на ремонт. "Сатанинское" устройство в доме установлено давно, с тех пор женщина и нашла такой способ выйти из дома, а стремянку каждый раз прячет в подвале.

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