История, которая порвала душу в хлам… У меня десятки тысяч подписчиков, и я хочу… Я очень хочу, чтобы про трагедию семьи Сергія Перебийніса узнал весь мир. Чтобы там, где всё хорошо и спокойно, пропустили это через себя посмотрев в глаза родным и близким. Чтобы все запомнили, навсегда запомнили, что слова россия и смерть - синонимы!

Мы жили в одном доме. Может даже встречались во дворе, и я умилялся паре йориков, которых выгуливала супруга или дети Сергея. Может да, а может и нет. Я действительно не помню. В новостройках все нарочито вежливы и в тот же момент ничего друг о друге не знают…

А потом наступило 24 февраля и пришла война. Вернее "братья", с*ка, гребанные, принесли войну в нашу страну.

И начался ад.

Судя по всему, Сергей в это утро был далеко от дома. Он спешил в Киев, и лишь считал часы до того момента, когда семья сможет эвакуироваться. Когда обнимет всех. Любимую жену, детей и двух обожаемых йорков.

Видео дня

И этот день настал.

Третья эвакуация из Ирпеня. Вот она, Романовка. Вот они, заветные автобусы. Совсем рядом. Остались считанные метры…

Российский солдат хладнокровно бросил мину в ствол миномета, и через несколько секунд, осколки мины умылись кровью.

Сергей, зная, что в Романовке кто-то погиб, писал в чате нашего ОСМД, цепляясь за призрачную надежду получить хоть какую-то информацию, что с его семьей все в порядке. Звонил жене и детям…

Но телефоны не отвечали. И никогда уже не ответят.

Вчера в одной из зооклиник Ирпеня нашёлся один из двух его йорков. Раненый… Маленький осколочек некогда счастливой семьи. Но утром и он ушёл на радугу…

Долбанный русский мир, в рамках придуманной в кремле денационализации, забрал у парня всю его семью. Жену, детей, собак! Никого не оставил…

И сколько такого горя по всей Украине, известно лишь Всевышнему.

А также известно дьяволу, который сидит в кремле…