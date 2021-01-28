Дочь погибшего защитника Украины отдала свои волосы нуждающимся. Фото

Маленькая дочь защитника Украины, который в 2014 году погиб под Иловайсков, Злата Вовненко поразила украинцев своим благородным поступком.

Девочка отращивала волосы и решила отдать его нуждающимся детям. О ее поступке написало Министерство внутренних дел в Telegram-канале.

Отмечается, что в течение последних двух лет Злата не подрезала волосы и доростила до 35 см – минимальной длины, от которой их можно было бы продать.

Последнее посоветовала дочери мама Алла Вовненко. Однако девочка решила отдать его тем, кто больше нуждается.

В сообщении подчеркнули, что папа Златы – Богдан Вовненко – гвардеец, защитник Украины. Он погиб в августе 2014-го во время Иловайской операции. Тогда девочке было всего 4 года.

"Сейчас Злата вместе с мамой занимаются волонтерством и поддерживают тех, кто в этом больше всего нуждается! Злата, спасибо за твое большое сердце и поступки, которые делают наш мир добрее!" – подчеркнули в МВД.

Как сообщал OBOZREVATEL, название небольшого городка Иловайск недалеко от Донецка с августа 2014-го навсегда неразрывно связано с кровавой страницей войны за независимость. Именно там не стало папы Златы Вовненко. О пантеоне героев Иловайская – именах погибших и впечатляющих историях выживших – читайте в нашем материале.