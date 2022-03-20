Дочь Пескова пожаловалась на санкции США и назвала их 'несправедливыми': заявила, что хочет путешествовать

Дочь путинского пресс-секретаря Дмитрия Пескова Елизавета пожаловалась, что из-за санкций США она теперь не может путешествовать. По ее словам, ограничения, которые ввели против нее, являются "несправедливыми и необоснованными".

Примечательно, что Минфин США объявил о введении санкций против Елизаветы Песковой и ее брата 11 марта. Об этом сообщает издание Business Insider.

Пескова, рассказала, что она была ошеломлена санкциями и, в частности, обвинением в том, что она развязывает войну. Она отметила, что не имеет никакого отношения к происходящему.

"Для меня это совершенно несправедливо и необоснованно. Я была очень удивлена, потому что странно вводить санкции в отношении человека, которому 24 года и который не имеет никакого отношения к ситуации. Я расстроена, потому что хочу путешествовать и люблю разные культуры", – рассказала Пескова.

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По ее словам, это не повлияет на нее в финансовом плане. Но санкции означают, что дочь путинского пресс-секретаря больше не сможет совершать поездки в США.

Пескова уверена, что она и ее отец не должны нести ответственность за вторжение России в Украину 24 февраля.

Напомним, дочь российского государственного деятеля, пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова выступила против войны с Украиной. Отметим, что 24-летняя девушка сейчас живет на две страны – Россия и Франция.

Ранее сообщалось, что США расширили санкции против России. В список попала также и семья пресс-секретаря российского президента Владимира Путина Дмитрия Пескова. Его супруга Татьяна Навка и взрослые дети не смогут иметь счета в Штатах, их недвижимость будет арестована. Также они не смогут ездить в США.

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