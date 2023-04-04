Доброволец объявил сбор средств на полевую кухню для воинов ВСУ: как присоединиться

Старший повар в зенитно-ракетном артиллерийском дивизионе "Магура" 47-й ОМБр Алексей Йогурт объявил сбор средств на полевую кухню для воинов ВСУ. Он просит украинцев помочь приобрести б/у фургон, на базе которого планирует самостоятельно обустроить фудтрак и совершить революцию в питании защитников.

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Цель добровольца – 600 тысяч гривен. Деталями своего замысла и сбора он делится в Instagram (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"У меня просьба к тебе! Отправь этот пост знакомому журналисту. Мне нужно освещение того, что я делаю, а делаю я базу для революции в питании ВСУ", – написал Алексей в одном из сториз.

До полномасштабного вторжения он организовывал кулинарные и танцевальные фестивали, а также забеги с препятствиями. Сейчас же каждый день готовит для защитников и рассказывает в соцсетях, как проходит день военного повара. В разговоре с МС.today доброволец рассказал, что пока делает блюда на 23-26 бойцов, а вскоре будет кормить дивизион из 200 воинов.

Чтобы приготовить обед, например, ему нужен наряд из пяти человек, а будь у него современная мобильная полевая кухня, говорит Алексей, хватило бы и одного помощника. Поэтому сейчас доброволец работает над первой кухней натовского образца, с которой можно накормить две сотни бойцов в любых условиях войны.

Хотя, объясняет повар, вопрос не к условиям, а к оборудованию. Сейчас его команда использует прицепную кухню КП-125. Она предусматривает приготовление пищи на ходу и на месте, но изготовлена еще в СССР и перевозить ее может только ГАЗ-66, потому что не каждый пикап такое осилит. Пережитками "совка" он называет и бестолковые баняки, в которых всегда что-то не пригорает.

Также у военных поваров есть оружие, которое нужно где-то держать во время приготовления пищи. Но оборудованного места для этого на полевой кухне нет.

"Представьте ситуацию, варю я борщ, а из кустов вылезает раш*ст, и я такой ему: "Прошу прощения, вы подождите, я за оружием быстренько, а вы здесь пока за борщом посмотрите"… А еще дым от такой кухни может быстро демаскировать позиции", – отметил Алексей Йогурт.

Когда он решил, что "хватит это терпеть", то и объявил сбор средств на фудтрак для ВСУ – мобильную полевую кухню, которую используют ведущие армии мира. Она решит проблемы от мытья посуды до скорости передвижения.

Мужчина планирует самостоятельно оборудовать такую мобильную кухню на базе бывшей в употреблении машины.

Сейчас цель – собрать 600 тыс. грн и, по словам повара, совершить революцию в питании ВСУ. Помочь Алексею быстро и вкусно кормить 200 военных может каждый. Вот ссылка на его банку.

Также в ТikTok Алексея можете посмотреть, что вкусненько едят в ВСУ на завтрак, обед и ужин.

Как сообщал OBOZREVATEL, подразделение Вооруженных сил Украины, в рядах которого защищают Украину сотрудники нашего издания, снова нуждается в помощи. Совместно с читателями мы смогли приобрести для воинов два автомобиля, закрыв остатками средств текущие другие потребности аэроразведчиков. Сейчас собираем 250 тыс. грн на планшет, терминал Starlink, два БПЛА Mavic и перепрошивку еще двух дронов.

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