Добровольческие формирования помогают ВСУ с подготовкой солдат, – Цыганков Андрей

Третий месяц войны с российскими захватчиками несколько изменил контур фронта, но все равно оставил очень много проблем, которые украинский народ объединившись совместными усилиями преодолевает.

Не в последних рядах помогают преодолеть врага добровольческие формирования, которые если не принимают непосредственное участие в боевых действиях, помогают ВСУ с подготовкой воинов.

Как уверяет глава штаба ДФТГ "Архангелы Михаила" Андрей Цыганков, на сегодняшний день, добровольное формирование проводя набор в свои фактически занимается подготовкой бойцов в ряды ВСУ.

Молодые люди, не имеющие опыта работы с оружием, проходят курс обучения, проводимый с иностранными специалистами с иностранными инструкторами, с иностранными добровольцами, которые приезжают сюда и соответственно проводят обучение со служащими вооруженных сил Украины.

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Благодаря этому каждый боец, каждый доброволец, приходящий в батальон, получает первые навыки обращения с оружием, понимание тактик, понимание защиты, и, что самое главное, это осознание медицинской науки – оказание первичной помощи себе и своим товарищам.

После подготовки в рядах ДФТГ добровольцы получают возможность выполнять не только гуманитарные миссии или помочь охранять правопорядок, но и заключив контракт с ВСУ участвовать в боевых действиях на переднем фланге обороны страны.