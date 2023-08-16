Доброполье в Донецкой области получит 4 тысячи проднаборов от Фонда Рината Ахметова

Фонд Рината Ахметова отправил гуманитарную помощь в город Доброполье Донецкой области. Две крупные фуры доставят в этот город 4 тысячи наборов с продуктами первой необходимости.

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Их будут получать местные жители. В первую очередь речь идет о наиболее незащищенных категориях граждан, людях, для которых эта продовольственная помощь необходима.

В каждом наборе продукты длительного хранения: сахар, соль, мука, крупа, макаронные изделия, печенье, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет и подсолнечное масло.

С начала полномасштабной войны Фонд передал более 280 тысяч наборов для жителей Донецкой области и временно эвакуированных из региона.

С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. За это время помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".