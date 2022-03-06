'Добро пожаловать в ад': российский оккупант в телефонном разговоре рассказал о потерях РФ в Украине. Аудио

Обнародована новая часть перехваченных переговоров одного из российских оккупантов. Он рассказал об огромных потерях армии страны-агрессора.

Запись в Telegram опубликовал советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко. На ней враг, в частности, жалуется на огромные потери (чтобы послушать аудио, доскролльте страницу до конца).

Российский военный говорил по телефону со своим знакомым. Ему он сказал, что они стояли примерно в 70 км от Киева: "В 70 км от Киева. Мало осталось уже (российских военных)".

Также он отметил, что только за один раз были убиты 200 десантников, которые вылетели из Крыма – самолет с ними на борту сбили.

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Кроме того, оккупант говорит, что вдоль дороги они видели гробы с надписью: "Добро пожаловать в ад!".

Как сообщал OBOZREVATEL, с начала нападения России на Украину войска противника понесли огромные потери в живой силе – уничтожены более 10 тысяч.

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