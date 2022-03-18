"Добро пожаловать в ад": на Сумщине ВСУ сожгли колонну оккупантов. Фото

Вооруженные силы продолжают крепко держать оборону городов. В частности, в пятницу, 18 марта, возле Тростянца Сумской области украинские защитники уничтожили колонну вражеской техники.

Об этом в Telegram сообщил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, опубликовав соответствующие фото. На кадрах видна разбитая до основания и сожженная техника, которая больше не нанесет вреда нашей стране.

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"Добро пожаловать в ад!" – отметил Залужный.

Отметим, что 18 марта 25 отдельная воздушно-десантная Сичеславская бригада ВСУ также уничтожила колонну вражеской техники вместе с личным составом. От оккупантов осталось только пепелище.

Кроме того, ВСУ ювелирно уничтожили ЗРК "Бук" оккупационной армии. Украинские артиллеристы отлично сработали в Черниговской области. Смертоносное оружие оккупанты прятали в лесах.

В ночь на Херсонщине трое местных жителей, даже не входивших в территориальную оборону, разбили полколонны оккупантов.

"Мы сами по себе, просто жители. Я здесь родился, вырос, жил – и жить буду. И никто меня отсюда не выгонит. Русню буду еб*шить до последнего вздоха", – рассказал один из украинцев.

Как сообщал OBOZREVATEL, в РФ признали смерть на войне в Украине своих костромских десантников. Среди них контрактники и их командир Сергей Сухарев, который в 2014 году расстреливал наших защитников под Иловайском.

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