До слез: американка пронзительно исполнила Гимн Украины просто на станции метро. Видео

За 15 дней войны, которую Россия ведет против Украины, разрушая города и убивая мирных жителей, украинский гимн прозвучал по всеми миру. Так, в пятницу, 11 марта, его исполнили прямо на станции метро одного из американских городов.

Видео опубликовал на своем канале в Telegram советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко. Американка пронзительно исполнила один из символов украинской культуры и независимости (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Ошеломительное исполнение гимна Украины американкой прямо на станции метро. Украина непобедима!" – написал Геращенко.

Видео дня

Таким образом американка показала свою поддержку украинцам, которые более двух недель героически борются за свою независимость с российскими оккупантами. На видео она написала, что имеет в Украине друзей.

"Народ Украины, наши сердца разбиты вместе с вашими", – написала она.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети показали, что может случиться с европейскими столицами, если Россия решит посягнуть не только на Украину, но и на всю Европу. Европейцам таким образом показали, что украинцы ныне защищают собой другие страны, а мировых лидеров призвали закрыть над государством небо.

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