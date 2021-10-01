До +17 и ночные заморозки: синоптики обновили прогноз погоды на субботу. Карта

Погода в Украине в субботу, 2 октября, преимущественно будет солнечной и ясной. Осадки ожидаются лишь в двух областях.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Украинского гидрометцентра. Также синоптики прогнозируют заморозки (чтобы посмотреть карту, доскролльте страницу до конца).

Дожди пойдут только в Волынской и Ривненской областях, на остальной территории без осадков.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 5 до 7 тепла на западе и юге, а вот в северных и центральных областях +1… +3. На востоке ожидается до -2.

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Днем по всей стране прогнозируют от 14 до 17 тепла.

В Киеве также без осадков, ночью +2… +4, а днем до 16 тепла.

Заморозки на поверхности грунта и в воздухе от 0 до 5 градусов ударят ночью почти по всей стране, кроме большинства западных областей и побережья морей. На северо-востоке до -3.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптики спрогнозировали потепление в октябре до 20-21 градуса. Также есть вероятность осадков и даже ливней с грозами, однако их будет немного.