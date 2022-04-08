Днепропетровщина уже засеяла 40% полей и имеет стратегический запас зерна – ОВА

Весенняя посевная кампания в Днепропетровской области идет по плану. Аграрии работают круглосуточно, сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"40% полей уже засеяны. С озимыми тоже все хорошо", – рассказал он.

Кроме того, регион обеспечен стратегическими запасами зерна и муки, добавил Резниченко.

"Этого нам всем хватит для нового урожая. И не только нам, но и соседним областям", – подчеркнул он.

Напомним, ранее первая вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко сообщила, что государство уже прилагает максимум усилий для обеспечения успешного протекания сельхозкампании в условиях военного положения. В частности, благодаря внедрению механизма беспроцентного кредитования на приобретение техники, семян, удобрений, горюче-смазочных материалов, пополнению оборотных средств.