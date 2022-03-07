Днепропетровщина призывает НАТО закрыть небо над Украиной

Закрийте небо над Україною! З таким закликом до НАТО та інших країн звертаються керівники Дніпропетровської області, міст та районів, голови громад, депутати. А ще – тисячі городян та селян, мешканців промислових центрів та невеличких населених пунктів.

"Тисячі загиблих та поранених дітей, жінок, літніх людей, зруйновані лікарні, школи, дитячі садочки – така ціна зволікання з закриттям неба. Діяти потрібно негайно!", – йдеться у зверненні до членів Альянсу.

У Дніпропетровській області вже зібрали тисячі підписів під цим документом. Їх кількість зростає щохвилини.

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"Мы не хотим никуда убегать. Мы хотим жить в нашей стране. Обращаемся ко всему миру. Ради наших детей – закройте небо. Спасти всех нас!", – со слезами на глазах говорит днепрянка Ирина Глущенко.

Подписи собирают в школах, садах, вузах, заведениях культуры прямо на улицах. Люди выстраиваются в очереди, чтобы поддержать обращение в Альянс.

"Очень многие жители страны, которые хотят жить в своем доме, просто умирают. Наши дети под бомбежками. Закройте небо!", – сказала Марина Клепченко

Она добавила, что украинцы будут защищать свою страну. Даже если женщинам придется взять оружие в руки.

Днепрянин Юрий Волков подчеркнул, что закрыть небо сейчас умоляет вся Украина.

"Все наши голоса сольются в один мощный голос Украины. Нас очень много. Мировые лидеры должны обратить на это внимание", – отметил Юрий Волков.

Так считает и блоггер Александра Петрайчук.

"Что есть океан, если не миллионы маленьких капель. Мы хотим, чтобы на нашей земле был мир", - подчеркнула Александра Петрайчук.

Призвал всех подписать обращение о закрытии неба над Украиной и блоггер Александра Синица.

"Мне очень тяжело находиться в Днепре, когда мои родственники в других городах попадают под обстрелы ракет. Гибнут люди. В Киеве, Херсоне, Харькове жители прячутся в подвалах и метро", – рассказала Александра Синица.

К сбору подписей присоединились Днепр, Никополь, Павлоград, Марганец, Каменское. От больших городов до отдаленных поселков.

"Я врач с большим стажем. У нас очень хороший город. Город-металлург. Город учебных заведений. Очень жаль, что с нами такое случилось, – поделилась днепрянка Екатерина Бутенко. – Я подписала очень важный документ, чтобы нас услышал весь мир. Украина всегда стояла за мир. И всегда будет стоять. Победа будет за нами".

24 февраля Россия начала полномасштабное военное вторжение на территорию Украины. С начала войны РФ наносит авиаудары по гражданскому населению. Остановить это поможет No-Fly Zone.