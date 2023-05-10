Днепр приобрел сверхмощную газовую станцию, способную бесперебойно работать во время блекаутов, – Филатов

Днепр продолжает системно готовиться к следующему отопительному сезону. Город подробно проанализировал опыт прошлой зимой и отрабатывает соответствующие решения, отмечает мэр Борис Филатов.

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Одним из таких стало приобретение сверхмощной газопоршневой установки Jenbacher на 1,5 мВт. Ее будет вполне достаточно, чтобы в случае очередных ракетных обстрелов россиян и блекаутов обеспечить бесперебойную подачу тепла в сотни домов и три десятка больниц, школ и детсадов.

"Скажем откровенно, это самый мощный генератор, который приобрели территориальные общины в Украине. Первый похожий был установлен в Ирпене. Поэтому мы и дальше будем работать в этом направлении. Планируем приобрести еще генераторы", - подчеркнул мэр Днепра Борис Филатов и добавил: такое оборудование может быть не только резервным источником питания, но и выдавать мощность как основную.

Станцию уже доставили в одну из котельных Днепра, где под нее обустроен бетонный фундамент и необходимые коммуникации.

Известный австрийский производитель INNIO Jenbacher более полувека считается мировым лидером в производстве этого оборудования. Приобретаемая Днепром установка является укомплектованной миниэлектростанцией, которая почти полностью автоматическая и работает на природном газе.

В КП "Теплоэнерго" отмечают: это делает ее использование более экономным, ведь каждый киловатт производимой электроэнергии дешевле, чем на "дизеле". Она также не нуждается в обслуживании каждые несколько часов, как генераторы. Кроме того, установленная на ней система не только следит за соотношением воздуха и горючего, но и минимизирует выкидыши и сохраняет стабильность работы энергоцентра.