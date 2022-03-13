Если останешься жив, будешь военным преступником, – Кулеба к иностранным наемникам Путина

Обещанная Кремлем зарплата для иностранных наемников, которых хотят отправить на войну в Украину, не стоит утраченной жизни или статуса военного преступника. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал граждан других стран не вестись и не поддерживать режим президента страны-агрессора Владимира Путина.

Соответствующее предупреждение глава МИД Украины опубликовал в воскресенье, 13 марта, в Twitter. Отметим, что сообщение министр написал на английском языке, так как обращался к иностранцам.

"Россия ведет захватническую войну против Украины. Я предупреждаю иностранных граждан, которые могут быть заинтересованы в присоединении к российским войскам вторжения: не делайте этого", – написал Кулеба.

Он добавил, что внешнеполитическое ведомство Украины уже передало материалы в международные суды. Там возбуждены дела, касающиеся преступлений РФ в нашей стране.

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"Даже если вы выживете, вы станете военным преступником", – подчеркнул украинский министр. Он добавил, что никакие деньги этого не стоят.

Как ранее писал OBOZREVATEL, РФ продолжает привлекать боевиков из разных стран для участия в войне против Украины. За это страна-агрессор обещает наемникам жалованье в $300 на месяц.

Цель Кремля – нанять до двух десятков добровольцев из Ливии, Сирии и Центральноафриканской Республики (ЦАР).

Россия уже привлекла к войне на украинской территории "вагнеровцев", но те, как и "кадыровцы", продолжают обновлять статистику ликвидированных оккупантов.

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