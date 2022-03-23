Для желающих поддержать Украину гуманитарной помощью создана удобная платформа – ОП

Для координации действий желающих оказать Украине помощь в виде гуманитарных грузов была создана удобная платформа. Более подробно об этом рассказал заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

Он сообщил, что только в течение пятнадцати дней марта в Украину из-за границы поступило 102 038 тонн "гуманитарки", которую по прибытии быстро обрабатывают в логистических хабах и направляют в регионы.

В то же время, по его словам, продолжает поступать большое количество обращений от желающих помочь Украине. Для ответа на все вопросы желающих поддержать нашу страну была создана платформа Help.gov.ua

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"Здесь можно узнать, как приобрести, отправить и кому адресовать гуманитарный груз. Что именно нужно стране сейчас", – рассказывает Тимошенко.

Также заместитель руководителя ОП оставил ссылку на страницу платформы в Facebook.

"Пожалуйста, присоединяйтесь, распространяйте. Работаем вместе на победу!" – резюмировал он.