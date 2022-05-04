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Для украинцев, потерявших жилье из-за войны, построят центр временного жилья "Паляница Дом"

Антонина Рабчук
Общество
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Для украинцев, потерявших жилье из-за войны, построят центр временного жилья 'Паляница Дом'

Девелоперская компания All Right Development&Investment разработала проект городка с индивидуальными домами для внутренне перемещенных лиц, который можно построить всего за 5-6 недель, – Паляница Дом/ Palyanytsya Home. Там планируется поселить украинцев, чье жилье было разрушено или получило значительные повреждения из-за военных действий. Семьи, потерявшие дом из-за войны, смогут получить не только собственное комфортное пространство для жизни, но также медицинскую и психологическую помощь на месте.

Для украинцев, потерявших жилье из-за войны, построят центр временного жилья "Паляница Дом"

Первый центр предоставления помощи "Паляница Дом" рассчитан на 100 человек. В целом на первом этапе планируется построить по меньшей мере 250 домов в безопасных для жизни регионах Украины, чтобы помочь как минимум тысяче ВПЛ из каждого пострадавшего уголка страны. Для этого требуется содействие власти на всех уровнях, специалистов по привлечению финансирования для проекта и помощь тех, кто занимается организацией достойных условий жизни для ВПЛ. В таких центрах люди могут не только комфортно жить, но и, что самое главное, получать психологическую, медицинскую и другую помощь.

Центр рассчитан на семьи численностью от одного до шести человек. Это временное жилье, где потерявшие дом украинцы смогут дождаться возможности переселения в заново построенные или отремонтированные дома для постоянного проживания. Также в каждом центре планируется строительство кафе/ столовой с зоной отдыха, медицинского госпиталя и центра предоставления психологической и других видов помощи. Стоимость строительства такого центра на 100 человек, включая внутреннюю меблировку, составляет около 550 тыс. евро.

Для украинцев, потерявших жилье из-за войны, построят центр временного жилья "Паляница Дом"

Для строительства центра "Паляница Дом" будут использоваться геодезические купола. Дом, построенный по такой технологии, имеет уникальные характеристики: не теряет прочности даже при повреждении до 30% площади, не нуждается в фундаменте, не имеет колонн, а значит, имеет свободную планировку. Такой дом характеризуется лучшей, чем в прямоугольных домах, энергоэффективностью и вентиляцией, поэтому его быстрее и дешевле обогреть или охладить. Что особенно важно, зданию–куполу свойственна звукоизоляция от внешних шумов, поэтому его обитатели будут чувствовать больше безопасности и уюта. На возведение такого дома требуется на 60% меньше материалов, чем для строительства прямоугольного дома такой же площади. Именно благодаря этому возможны столь быстрые сроки строительства.

Для украинцев, потерявших жилье из-за войны, построят центр временного жилья "Паляница Дом"

Первый центр "Паляница Дом" компания планирует построить в Киевской и Ивано-Франковской областях, следующие – во Львовской, Тернопольской и Закарпатской областях. Также рассматриваются другие регионы. Строительство центров "Паляница Дом" – это первый этап восстановления жилого фонда, который предложила компания All Right Development&Investment. Она разработала план восстановления жилого фонда в три этапа: пока люди, лишившиеся жилья, будут жить в "Паляница Дом", получая медицинскую и психологическую помощь, All Right Development&Investment предлагает строить жилье для реализации следующих этапов восстановления Украины, а именно одно- и двухэтажные дома с частными участками, а также многоквартирные 4-7 этажные дома.

Для украинцев, потерявших жилье из-за войны, построят центр временного жилья "Паляница Дом"

"Сейчас перед Украиной стоит проблема быстрого восстановления жилищного фонда. За чуть больше чем месяц войны повреждено или уничтожено около 7 тыс. домов. Для того, чтобы их отстроить, понадобится не менее нескольких лет. За каждой разрушенной многоэтажкой стоят сотни семей, которые потеряли все, и которым нужно минимум пол года – год где-то жить. Мы, как девелоперская и строительная компания, предлагаем новое для Украины решение ситуации: вместо того, чтобы размещать людей в классических поселениях типа гетто – вагончиках, общежитиях, или просто в спортзалах с большой количеством кроватей, – мы предлагаем быстро, и самое главное эффективно, создать индивидуальное жилье для каждой семьи. Люди, пережившие ужасы войны, как никто заслуживают иметь хотя бы временное, но комфортное жилье. Кроме того, в условиях, когда есть собственное пространство, когда рядом есть квалифицированные психологи и медики, людям будет легче восстановиться психологически, проще получать на месте медицинскую помощь, они не будут чувствовать себя переселенцами, а наоборот, будут настраиваться на новую жизнь. Мы хотим помочь украинцам наиболее пострадавшим, поэтому планируем координировать действия с представителями власти, местными общинами и организациями, которые занимаются пострадавшими и ВПЛ для того, чтобы с помощью государства оказать помощь людям, которые действительно в этом нуждаются, в центре "Паляница Дом", – прокомментировал Вадим Петроченко, основатель девелоперской компании All Right Development&Investment.

Для украинцев, потерявших жилье из-за войны, построят центр временного жилья "Паляница Дом"

Построить такие центры в других областях, пригодных сейчас для строительства, и обеспечить комфортными условиями проживания как можно больше пострадавших, возможно, если кроме девелоперской компании All Right Development&Investment появятся другие инвесторы. Частный бизнес, который будет готов инвестировать в центры "Паляница Дом" сейчас, сможет не только сделать благородное дело, но и получить в будущем проект, способный приносить прибыль. Срок окупаемости инвестиций в один центр – до 5 лет, включая год помощи ВПЛ. Инвесторы смогут вернуть вложенные средства, ведь после года, когда центр выполнит важную на сегодняшний день функцию предоставления временного жилья, центр "Паляница Дом" можно переориентировать под эко-отель или собственную базу для компании с жильем, коворкингом и всем необходимым для сотрудников.

"Мы предлагаем компаниям, инвесторам, фондам, сообществам, общинам не пожертвовать деньги, а вкладывать их в строительство Украины и строительство временного жилья для украинцев, которое потом можно переформатировать в коммерческий проект, что полностью вернет их инвестиции, а также будет способствовать туристическому развитию регионов Преимущества получат все: пострадавшие украинцы смогут жить в нормальных условиях, пока мы построим постоянное жилье, инвесторы внесут вклад в восстановление страны, а со временем получат прибыльный проект, местное общество получит новый объект туристической инфраструктуры, дополнительные рабочие места и налоги в местные. бюджеты. Таким образом все три стороны получат выгоду", – говорит Вадим Петроченко.

Благотворительные организации, фонды, инвесторы, общественные деятели и компании, готовые помогать и инвестировать в строительство центров помощи "Паляница Дом", а также местные общины, заинтересованные в размещении такого комплекса, могут ознакомиться с проектом на сайте и писать нам по адресу support @palyanytsya.homes.