Для украинцев, потерявших жилье из-за войны, построят центр временного жилья 'Паляница Дом'

Девелоперская компания All Right Development&Investment разработала проект городка с индивидуальными домами для внутренне перемещенных лиц, который можно построить всего за 5-6 недель, – Паляница Дом/ Palyanytsya Home. Там планируется поселить украинцев, чье жилье было разрушено или получило значительные повреждения из-за военных действий. Семьи, потерявшие дом из-за войны, смогут получить не только собственное комфортное пространство для жизни, но также медицинскую и психологическую помощь на месте.

Первый центр предоставления помощи "Паляница Дом" рассчитан на 100 человек. В целом на первом этапе планируется построить по меньшей мере 250 домов в безопасных для жизни регионах Украины, чтобы помочь как минимум тысяче ВПЛ из каждого пострадавшего уголка страны. Для этого требуется содействие власти на всех уровнях, специалистов по привлечению финансирования для проекта и помощь тех, кто занимается организацией достойных условий жизни для ВПЛ. В таких центрах люди могут не только комфортно жить, но и, что самое главное, получать психологическую, медицинскую и другую помощь.

Центр рассчитан на семьи численностью от одного до шести человек. Это временное жилье, где потерявшие дом украинцы смогут дождаться возможности переселения в заново построенные или отремонтированные дома для постоянного проживания. Также в каждом центре планируется строительство кафе/ столовой с зоной отдыха, медицинского госпиталя и центра предоставления психологической и других видов помощи. Стоимость строительства такого центра на 100 человек, включая внутреннюю меблировку, составляет около 550 тыс. евро.

Для строительства центра "Паляница Дом" будут использоваться геодезические купола. Дом, построенный по такой технологии, имеет уникальные характеристики: не теряет прочности даже при повреждении до 30% площади, не нуждается в фундаменте, не имеет колонн, а значит, имеет свободную планировку. Такой дом характеризуется лучшей, чем в прямоугольных домах, энергоэффективностью и вентиляцией, поэтому его быстрее и дешевле обогреть или охладить. Что особенно важно, зданию–куполу свойственна звукоизоляция от внешних шумов, поэтому его обитатели будут чувствовать больше безопасности и уюта. На возведение такого дома требуется на 60% меньше материалов, чем для строительства прямоугольного дома такой же площади. Именно благодаря этому возможны столь быстрые сроки строительства.

Первый центр "Паляница Дом" компания планирует построить в Киевской и Ивано-Франковской областях, следующие – во Львовской, Тернопольской и Закарпатской областях. Также рассматриваются другие регионы. Строительство центров "Паляница Дом" – это первый этап восстановления жилого фонда, который предложила компания All Right Development&Investment. Она разработала план восстановления жилого фонда в три этапа: пока люди, лишившиеся жилья, будут жить в "Паляница Дом", получая медицинскую и психологическую помощь, All Right Development&Investment предлагает строить жилье для реализации следующих этапов восстановления Украины, а именно одно- и двухэтажные дома с частными участками, а также многоквартирные 4-7 этажные дома.

"Сейчас перед Украиной стоит проблема быстрого восстановления жилищного фонда. За чуть больше чем месяц войны повреждено или уничтожено около 7 тыс. домов. Для того, чтобы их отстроить, понадобится не менее нескольких лет. За каждой разрушенной многоэтажкой стоят сотни семей, которые потеряли все, и которым нужно минимум пол года – год где-то жить. Мы, как девелоперская и строительная компания, предлагаем новое для Украины решение ситуации: вместо того, чтобы размещать людей в классических поселениях типа гетто – вагончиках, общежитиях, или просто в спортзалах с большой количеством кроватей, – мы предлагаем быстро, и самое главное эффективно, создать индивидуальное жилье для каждой семьи. Люди, пережившие ужасы войны, как никто заслуживают иметь хотя бы временное, но комфортное жилье. Кроме того, в условиях, когда есть собственное пространство, когда рядом есть квалифицированные психологи и медики, людям будет легче восстановиться психологически, проще получать на месте медицинскую помощь, они не будут чувствовать себя переселенцами, а наоборот, будут настраиваться на новую жизнь. Мы хотим помочь украинцам наиболее пострадавшим, поэтому планируем координировать действия с представителями власти, местными общинами и организациями, которые занимаются пострадавшими и ВПЛ для того, чтобы с помощью государства оказать помощь людям, которые действительно в этом нуждаются, в центре "Паляница Дом", – прокомментировал Вадим Петроченко, основатель девелоперской компании All Right Development&Investment.

Построить такие центры в других областях, пригодных сейчас для строительства, и обеспечить комфортными условиями проживания как можно больше пострадавших, возможно, если кроме девелоперской компании All Right Development&Investment появятся другие инвесторы. Частный бизнес, который будет готов инвестировать в центры "Паляница Дом" сейчас, сможет не только сделать благородное дело, но и получить в будущем проект, способный приносить прибыль. Срок окупаемости инвестиций в один центр – до 5 лет, включая год помощи ВПЛ. Инвесторы смогут вернуть вложенные средства, ведь после года, когда центр выполнит важную на сегодняшний день функцию предоставления временного жилья, центр "Паляница Дом" можно переориентировать под эко-отель или собственную базу для компании с жильем, коворкингом и всем необходимым для сотрудников.

"Мы предлагаем компаниям, инвесторам, фондам, сообществам, общинам не пожертвовать деньги, а вкладывать их в строительство Украины и строительство временного жилья для украинцев, которое потом можно переформатировать в коммерческий проект, что полностью вернет их инвестиции, а также будет способствовать туристическому развитию регионов Преимущества получат все: пострадавшие украинцы смогут жить в нормальных условиях, пока мы построим постоянное жилье, инвесторы внесут вклад в восстановление страны, а со временем получат прибыльный проект, местное общество получит новый объект туристической инфраструктуры, дополнительные рабочие места и налоги в местные. бюджеты. Таким образом все три стороны получат выгоду", – говорит Вадим Петроченко.

Благотворительные организации, фонды, инвесторы, общественные деятели и компании, готовые помогать и инвестировать в строительство центров помощи "Паляница Дом", а также местные общины, заинтересованные в размещении такого комплекса, могут ознакомиться с проектом на сайте и писать нам по адресу support @palyanytsya.homes.