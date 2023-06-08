Для переселенцев в Васильковке на Днепропетровщине направили проднаборы от Фонда Рината Ахметова

Фонд Рината Ахметова отправил на Днепропетровщину 4 тысяч продуктовых наборов. Один из пунктов назначения – это поселок Васильковка Синельниковского района Днепропетровской области.

Видео дня

Гуманитарная помощь предназначена для вынужденных переселенцев из разных областей Украины, а также для людей, пострадавших во время российских обстрелов.

В каждом наборе продукты длительного хранения. Это макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа. А еще консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет и печенье.

С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. За это время помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".