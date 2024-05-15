Для переселенцев в Черкасскую отправили 2 тысячи проднаборов от Фонда Рината Ахметова

Бригады мобильной выдачи отправились в Черкасскую область. Там живет немало людей, которые выбирались из-под обстрелов и оккупации. Многим из них помощь очень нужна. Для переселенцев в Черкассах, Городище и Шполе 2 тысяч продуктовых наборов передал Фонд Рината Ахметова.

В составе каждого набора – долго хранящиеся продукты: макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, подсолнечное масло, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет, печенье.

С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. За это время помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

Как получить набор продуктов? По вопросам получения продовольственной помощи территориальным громадам обращайтесь на бесплатную горячую линию Фонда 0 (800) 509 001 или пишите в мессенджер Фонда.