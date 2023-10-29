Для мариупольцев в Днепре поступило тысяча продуктовых наборов от Фонда Рината Ахметова

Днепр – один из многих городов, где нашли убежище мариупольцы. Фонд Рината Ахметова передал для них тысячи продуктовых наборов. Их можно будет получить в ближайшее время в местном гуманитарном хабе "ЯМариуполь".

В настоящее время идет отгрузка помощи в центры поддержки "ЯМариуполь" в 16 населенных пунктах. В каждом из этих городов живет немало вынужденных переселенцев из Мариуполя. В течение осени в них поступит 20 тысяч продуктовых наборов от Фонда Рината Ахметова.

В составе наборов – продукты длительного хранения: макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет, печенье и подсолнечное масло.

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В 2022 году для центров Ямариуполь в разных городах поступило 40 тысяч гигиенических наборов и 16 тысяч продуктовых наборов от Фонда. В мае 2023 Фонд отгрузил 20 тысяч продуктовых наборов. Также Фонд Рината Ахметова является партнером пилотного проекта временного социального жилья для мариупольцев #ЯМариупольЖилье.

С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. За это время помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".

По вопросам получения продовольственной помощи территориальным общинам обращайтесь на бесплатную горячую линию Фонда 0 (800) 509 001 или пишите в мессенджер Фонда http://m.me/AkhmetovFDU