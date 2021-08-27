Дизайнер Махно поучаствовал в проекте 'Метинвеста' о выдающихся украинцах

Культовый предметный дизайнер и архитектор Сергей Махно принял участие в проекте группы "Метинвест" - "Делаем украинское", в котором компания в честь своего пятнадцатилетия рассказывает об украинцах, которые ежедневно делают выдающиеся продукты для Украины и мира, сообщает "Уніан".

Видеосюжет, в котором Махно рассказывает о своем творческом пути, размещен на ютуб-канале "Делаем украинское".

Сергей – предметный дизайнер и архитектор, основатель студии "Makhno". Он создает собственную керамику и мебель, проектирует интерьеры для кафе, баров, ресторанов и жилых домов во многих странах мира. Сейчас к его мнению прислушиваются архитекторы международного уровня. Его стиль узнают за рубежом, а смелые решения привели к десяткам наград. Но так было не всегда.

Видео дня

Махно вырос в многодетной семье и жил с родителями в маленькой квартире, но уже в 2003 году, когда ему был 21 год, открыл свою студию.

"Мы делали проекты творческие за свои деньги, и таким образом показывали и учили наших клиентов, что может быть по-другому. В какой-то момент я почувствовал, что все-таки внутренняя моя сила убеждает моих клиентов, что нужно жить в современном стиле, а не покупать пенопластовые багеты. И люди начали не просто в это верить, они начали в это влюбляться", – сказал он.

На сегодня неповторимые архитектурные и дизайнерские идеи Сергея уже покорили мир. Реализовано около 600 объектов в 21 стране. Интерьеры для кафе и баров, ресторанов и жилых особняков. США, Бразилия, Италия, Британия, Франция – это далеко не полный список стран, где работы Сергея получили золото или призовые места на выставках и конкурсах.

Как сообщалось ранее, группа "Метинвест" запустила специальный видеопроект "Металлическая звезда", в котором украинские звезды рассказывают, как выглядит процесс производства стали на горно-металлургических комбинатах.

К своему пятнадцатилетию компания запустила специальный сайт "Делаем украинское".

Как сообщается на сайте "Метинвеста", посвященном 15-летию компании, металлургическая отрасль и горное дело является одной из ключевых сфер экономики Украины. За последние 15 лет компания "Метинвест" заплатила 164 млрд грн налогов и произвела 142 млн тонн стали. Также компания за это время инвестировала 10 млрд долл. в работу своих предприятий и 2,5 млрд грн в развитие украинских городов. Всего на предприятиях "Метинвеста" работают около 80 тысяч сотрудников.