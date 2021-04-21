Директора БХФЗ Пасечника заподозрили в присвоении средств с помощью подставной компании – СМИ

Высокий суд справедливости в Лондоне якобы заблокировал счета британской компании Metabay Import / Export Limited по заявлению акционеров Борщаговского химико-фармацевтическего завода.

Заявление было подано фармацевтической компанией "Дарница", сообщил изданию "РБК-Украина" адвокат "Дарницы", советник юридической фирмы Aequo Евгений Левицкий. Как пишет издание, фирма, в учреждении которой участвовали руководители БХФЗ, якобы может быть причастна к незаконному присвоению средств предприятия.

Как говорится в материале, Metabay выступает посредником в процедуре закупки БХФЗ фармацевтического сырья у немецкой компании Farmaplant Fabrikation Chemischer Produkte GmbH. Однако БХФЗ, как утверждают журналисты, выплачивала за сырье суммы, которые не соответствовали цене товара на рынке. Разницу Farmaplant переводила на счет компании Metabay под видом комиссии за то, что последняя якобы способствовала в заключении договоров поставки фармсырья, считают юристы.

Контролер и бенефициарный собственник Metabay – директор по развитию бизнеса БХФЗ Ирина Ржепецкая, которая также является дочерью председателя наблюдательного совета БХФЗ Николая Безпалько и Людмилы Безпалько, возглавлявшей предприятие в качестве генерального директора до 2018 года, сказано в материале.

Так, менеджмент БХФЗ, вероятно, не только искусственно завышает расходы предприятия, чем наносит ущерб самому предприятию и его акционерам, но также присваивает себе переплаченные средства через указанную схему.

Отметим, с13 февраля генеральным директором предприятия является Михаил Пасечник. По некоторым данным, сейчас он якобы пытается применить свое влияние для сокрытия своего участия в коррупционной схеме.

Ранее СМИ сообщали, что Пасечник в течение некоторого времени курировал в ОП процесс вакцинации от коронавируса, а также претендовал на пост министра здравоохранения.