Директор неработающего музея Евромайдана за месяц получил почти 90 тыс. гривен

Директор Национального мемориального комплекса Героев Небесной Сотни - музея Революции Достоинства Игорь Пошивайло за месяц получил почти 90 тысяч гривен заработной платы. При этом стоит отметить, что музей до сих пор не работает.

Примечательно, что за "сложность и напряженность" работы он получил надбавку в размере 19,4 тысячи гривен. Об этом изданию "Українські Новини" сообщили в ответе на информационный запрос.

Согласно документу, из общей суммы, которую Пошивайло получил в ноябре, должностной оклад составил 38,8 тысяч гривен, остальная же часть суммы – различные надбавки.

Так, самая большая надбавка к зарплате директора Музея-мемориала Революции Достоинства составила 19,4 тыс. гривен – это вознаграждение за сложность и напряженность в работе. Около 11,6 тысяч гривен он получил в качестве надбавки за выслугу лет.

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Примечательно, что Национальный мемориальный комплекс Героев Небесной Сотни - музей Революции Достоинства в настоящее время находится в процессе строительства. Архитектурный проект был представлен еще летом 2018 года, однако фактическое строительство началось лишь в 2021 году.

Напомним, в ноябре в Национальном музее Революции Достоинства правоохранители провели обыск. В полиции сообщили, что обыски в Национальном музее Революции Достоинства санкционированы судом в рамках уголовного производства о возможном злоупотреблении служебным положением.

После этого директор музея Пошивайло рассказал, что деньги, которые были выделены на строительство Мемориала Героев Небесной Сотни, не исчезли, а были перечислены подрядчикам на приобретение материалов.

Также на обыски в Национальном музее Революции Достоинства отреагировали в Офисе президента Украины.