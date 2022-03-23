Девятого раза не будет? Оккупанты вывели вертолеты с аэродрома в Чернобаевке – New York Times

Новые спутниковые снимки показали, что российская армия, вероятно, вывела большую часть своей авиации из аэродрома в Чернобаевке под Херсоном. Как известно, Вооруженные силы Украины уже восемь раз выбивали противника из этого места, однако оккупанты возвращали туда технику.

Снимки были сделаны космической компанией Planet Labs в течении шести дней, передает издание New York Times. Как уточняют журналисты, это может говорить о том, что российское наступление в этом направлении полностью провалено.

Издание показало два снимка – на фото от 16 марта на аэродроме видны российские вертолеты, а на фото, сделанных 21 марта, их уже нет. В то же время, издание уточнило, что российские наземные войска, вероятно, по-прежнему находятся в районе аэродрома.

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Аэродром в Чернобаевке является стратегической базой подвоза войск для наступления на Николаев. Контроль над Херсоном необходим для усилий по доминированию на юге в целом, пишут журналисты.

Фредерик Каган, директор проекта "Критические угрозы" Американского института предпринимательства, отметил, что выведение авиации говорит о том, что армия РФ отказалась, по крайней мере на данный момент, от взятия Николаева и других важных районов на юге Украины.

"Херсонский аэродром наиболее полезен для этих операций", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, впервые на аэродроме в Чернобаевке украинские воины разгромили оккупантов еще 27 февраля. Однако те убрали остатки техники и привезли новую. Тогда ВСУ ударили по позициям оккупантов еще раз.

Всего по противнику на аэродроме было нанесено уже 8 ударов. Одним из них были уничтожены десятки летательных аппаратов. Другим, предпоследним, удалось уничтожить командный пункт и командующего 8-й общевойсковой армией РФ.

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